Covid, in Germania lockdown totale da mercoledì: oggi l’annuncio di Merkel

Nella giornata di domenica la cancelliera Merkel dovrebbe annunciare il lockdown totale sul territorio della Germania a partire dal 16 dicembre.

È previsto tra poche ore l’annuncio della cancelliera Angela Merkel in merito all’approvazione del lockdown totale sul territorio della Germania, che inizierà il prossimo mercoledì 16 dicembre. La decisione del governo tedesco, presa di comune accordo con tutti i 16 lander dello stato, arriva a seguito dell’impennata di contagi registratasi negli ultimi giorni, con un picco di 29mila casi e 483 decessi raggiunto nella giornata di sabato 12.

Le misure saranno uguali su tutto il territorio tedesco, fatta eccezione per alcune probabili piccole differenze tra i vari lander.

Germania, locokdown totale da mercoledì

A partire dal 16 dicembre dunque sarà prevista la chiusura di tutti i tutti i negozi che non siano quelli specializzati in alimentari, mentre le scuole e gli asili anticiperanno per l’occasione l’inizio delle vacanze di Natale. Le altre attività commerciali come ristoranti, bar, palestre, cinema e teatri sono invece già chiuse dallo scorso 2 novembre nel contesto delle misure prese per il cosiddetto lockdown light, in occasione del quale la stessa Merkel ebbe a dire: “È assolutamente chiaro che dobbiamo agire e adesso per evitare un’emergenza sanitaria nazionale”.

Misure che tuttavia non sono state sufficienti per arginare la ondata di contagi, com’è possibile notare dalla rigidità dei nuovi provvedimenti varati da Berlino. Al momento infatti non dovrebbero più esserci gli allentamenti delle restrizioni che erano stati inizialmente previsti per il periodo tra il 24 dicembre e il Capodanno, mantenendo pertanto un lockdown totale fino al 10 gennaio. Tra le misure previste sembra ormai certa la disposizione di un limite di cinque persone per gli incontri privati in casa, mentre il divieto totale di uscire di casa potrebbe essere valido solo per i lander maggiormente colpiti dall’epidemia, come Baviera e Sassonia.

Con il nuovo lockdown, la Germania spera dunque di appiattire la curva dei contagi alleggerendo allo stesso tempo la pressione sugli ospedali del paese, che in questo momento stanno attraversando un grave momento di difficoltà a causa della carenza di persona sanitario, soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive. Per il 4 gennaio è stata fissata una nuova riunione tra Merkel e i presidenti dei lander, nella speranza che per quel giorno la situazione sia in via di miglioramento.