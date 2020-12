Trema la terra in Grecia: gli scienziati hanno rilevato una scossa di terremoto di intensità pari a 5.0 gradi a Creta.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 in Grecia, precisamente nei pressi dell’isola di Creta. Il sommovimento ha avuto luogo alle 9:06 ora italiana (10:06 ora locale) di martedì 29 dicembre 2020.

Terremoto a Creta di magnitudo 5.0

Secondo i dati provenienti dall’INGV l’ipocentro è stato localizzato in mare a 10 km di profondità alle seguenti coordinate geografiche: latitudine 34.58 e longitudine 24.04. L’epicentro si trova precisamente 8 km est-nord-est di Gavdos e 131 km a sud-ovest di Heraklion. Queste le parole del sismologo Gerasimos Papdopoulos: “Il terremoto è stato forte e di magnitudo 5 secondo il Centro Geofisico Tedesco.

Azione sismica ordinaria per l’arco sismico greco“.

Data la forte intensità, i cittadini hanno distintamente avvertito su Gavdos e tutta l’isola di Creta, soprattutto nelle città di Plakias e Matala. Stando a quanto riportato dai media locali e dalle testimonianze sui social network la terra ha tremato nettamente per alcuni secondi. Per il momento non si registrano fortunatamente danni a cose o persone.

Anche due settimane prima si era registrato un sommovimento nei pressi dell’isola. In particolare il 27 dicembre 2020 avevano avuto luogo due scosse, una di magnitudo 4.9 localizzata a 26,5 chilometri a nord-est di Sitia ad una profondità di 26,5 km. Un’altra qualche ora prima, all’alba, di intensità pari a 4 gradi sulla scala Richter con epicentro a 56 km a sud-ovest di Paleochora e una profondità di 5,7 chilometri.