Una frana ha colpito Ask, cittadina vicino ad Oslo, causando l'evacuazione di quasi 200 cittadini.

Nella tarda notte di mercoledì 30 dicembre in Norvegia una frana avrebbe colpito il centro di Ask a Gjerdrum, paese che dista circa 40 km da Oslo. Al momento i soccorsi registrano una vittima. Quasi 200 persone evacuate. Il sindaco: “Molti di loro hanno perso la casa, hanno perso tutto.

La situazione è tragica”.

Frana colpisce centro vicino Oslo

Verso le 4 del mattino di mercoledì 30 dicembre 2020, una frana ha colpito il centro di Ask nella contea Vikem, a circa 40 chilometri da Oslo, in Norvegia. Immediatamente i soccorsi hanno prestato aiuto ai cittadini. I vigili del fuoco e le ambulanze hanno evacuato tra le 150 e 200 persone. Al momento secondo quanto trapela, si regsotra solo una vittima.

“La situazione è drammatica. Stiamo evacuando i residenti della zona“. Così ha dichiarato il sindaco della città Anders Onstens, che aggiunge: “Molti di loro hanno perso la casa, e sono ovviamente sconvolti e spaventati“.

Tutti i cittadini sono stati soccorsi con elicotteri e ambulanze, come racconta ancora il sindaco ai media locali. Una situazione davvero tragica: Ask, infatti conta 5000 abitani.

Per quanto riguarda il numero di feriti e dispersi, Kjetil Ringseth, a capo delle operazioni di salvataggio, ha dichiarato di non sapere ancora il bilancio esatto.

Secondo le prime informazioni, pare che si aggiri tra i 5 e 9 feriti. Per tutta la notte e per almeno le prossime 24 ore continueranno le ricerche. Intanto il sindaco ha chiesto lo stato di calamità e chiede aiuti per i dispersi. La frana, infatti, ha portato via le loro case.