Larry King, volto della Cnn, al momento è ricoverato per covid in un ospedale di Los Angeles. Rimangono stabili le sue condizioni.

Larry King, celebre conduttore di talk Show della Cnn è stato ricoverato per covid all’ospedale di Los Angeles. Volto storico della tv americana, nella sua carriera ha intervistato molti dei presidenti degli Usa, e personaggi dello showbusiness come Marlon Brando, Frank Sinatra e Barbra Streisand.

Si attendono novità sul suo stato di salute.

Larry King ricoverato per covid

Il mondo della tv americana è in apprensione per Larry King: il noto giornalista della Cnn, infatti, da oltre una settimana è ricoverato per covid. Attualmente si trova al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles.

L’ex celebre volto dei talkshow ha 87 anni ed è un paziente ad alto rischio, visto che soffre di diabete tipo 2. Nel corso degli anni ha dovuto combattere con un cancro ai polmoni e diversi attacchi di cuore.

Fonti vicine alla famiglia dicono che King sia sotto stretta sorveglianza e che al momento le sue condizioni siano stabili.

Carriera da sogno

Larry King si è ritirato nel 2010, ma per oltre 25 anni il suo stile inconfondibile lo ha reso un’icona della famosa emittente televisiva. Grandi occhiali, cravatte multicolori, camicie con maniche arrotolate e le immancabili bretelle.

Larry King è l’unico uomo dello spettacolo americano ad aver intervistato tutti i presidenti dal 1974, nonché leader mondiali come Vladimir Putin o Yasser Arafat.

Per quanto riguarda le celebrità, nel suo studio hanno fatto la loro comparsa Barbra Streisand, ma anche miti immortali come Marlon Brando e Frank Sinatra.

Da oltre 10 anni si era ritirato, ma dal 2012 ha continuato a realizzare interviste su “Ora TV”, una rete on-demand di cui è co-fondatore e dove ha voluto proprre il “Larry King Now”, sulla falsa riga del suo show ai tempi della Cnn.