Il test per la positività al Covid-19 sarebbe affidabile al 90%: i risultati appaiono sullo schermo dello smartphone.

In Francia è stato creato un nuovo test rapido super-tecnologico per registrare la positività o meno al Covid-19. Esso mostra il risultato in soli dieci minuti direttamente sullo smartphone di colui che lo effettua. È grande più o meno quanto una chiavetta USB e sembrerebbe essere affidabile al 90%, anche se il prototipo non ha ancora ricevuto l’approvazione.

Il nuovo test rapido

A sviluppare il prototipo del rivoluzionario test rapido sono stati alcuni ricercatori dell’Università di Lille. Il cosiddetto CorDial-1 utilizza frammenti di anticorpi chiamati “nanobodies”, che derivano dai camelidi. Essi si innestano sulla superficie di un elettrodo e quando entrano a contatto con la proteina spike del Covid-19 producono un cambiamento nella corrente elettrica che viene trasmesso allo smartphone. “A seconda dell’altezza del segnale, puoi dire se sei Covid positivo o negativo“, ha spiegato il dott.

Sabine Szunerits.

Il prototipo CorDial-1 è stato testato su 300 campioni ed ha dimostrato di avere un’efficacia al 90%, sia sulla positività che sulla negatività. La fase successiva prevede una esecuzione su più di 1.000 persone nei prossimi tre mesi. Soltanto a seguito di ciò si potrà avere il via libera per l’effettivo utilizzo.