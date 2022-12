Udienza rinviata al 10 gennaio, cioè a cinque giorni dal "timing" per agire, estradizione del padre di Saman: per la quarta volta salta tutto

Estradizione del padre di Saman Abbas, per la quarta volta salta tutto dopo il surreale stop procedurale alle richieste di decidere quando consegnare l’uomo alla giustizia italiana.

Ma cosa accade? Che in una prima istanza mancava il giudice e nellʼultima invece non c’era lʼavvocato. Ci sono alcuni incastri di calendario che davvero adesso complicano le cose.

Salta l’estradizione del padre di Saman

A fare conti mesti in tutto sono saltate 4 udienze per decidere in ordine allʼestradizione del padre di Saman, rinchiuso nel carcere di Islamabad dopo il suo fermo per frode di un mese fa.

E sono davvero bassissime le probabilità che lʼuomo, arrestato per lʼomicidio della figlia che si era opposta ad un matrimonio combinato possa essere in Italia per il processo. Il dibattimento comincerà il prossimo 10 febbraio.

C’è tempo fino al 15 gennaio 2023

E l’udienza pakistana è slittata al 10 gennaio, giusto un mese prima. Si tratta, come scrive bene il Resto del Carlono, dell’ennesimo schiaffo a Saman.

Il genitore era stato arrestato nel Punjab il 15 novembre in virtù del mandato internazionale ma c’è un grosso problema. Quale? L’ordinamento giuridico pakistano prevede che i termini per l’estradizione scadano due mesi dopo l’arresto. Cioè il 15 gennaio 2023.