Eugenio Colombo, ospite del programma radiofonico Turchesando, ha confessato che è pronto ad entrare al GF per riprendersi Greta Rossetti. L’ex tronista di Uomini e Donne è ancora interessato all’ex fidanzata.

Eugenio Colombo verso il GF: vuole riprendersi Greta

Nel corso di un intervento nel format radiofonico Turchesando di Turchese Baracchi, Eugenio Colombo ha fatto una confessione inaspettata. L’ex tronista di Uomini e Donne vuole entrare al GF per riprendersi l’ex fidanzata Greta Rossetti. Adesso che lei non è più in coppia con Mirko Brunetti, lui potrebbe fare il grande passo.

La confessione di Eugenio Colombo

Davanti all’appunto della conduttrice – “Però a un certo punto parla con Monia e dice che vorrebbe rimettersi con un suo ex che saresti tu” – Eugenio ha candidamente ammesso: “Allora vado a riprenderla, parto subito”. Colombo ha proseguito:

“Le farei i complimenti per quello che sta facendo, la gente sta capendo che persona è, a parte che mi ha fatto stra piacere la lettera che mi ha mandato. Sinceramente mi ha colpito tanto questa cosa da parte sua. Questa cosa che anche lì dentro mi pensa, ha detto che le manco, mi ha fatto piacere, mi ha scaturito dentro qualcosa d’importante”.

Eugenio Colombo e Greta Rossetti

Eugenio potrebbe entrare al GF per riprendersi Greta e, quasi certamente, lei lo accoglierebbe a braccia aperte. Colombo ha dichiarato:

“A me manca Greta tutto, quello che eravamo. E’ difficile spiegarti perché io e lei abbiamo una chimica, un’empatia che difficilmente riesci a trovare in una persona. L’abbraccerei fortissimo, poi quello che succede… (…) Al di là di tutto, sono io che sono pronto ora in tutto. Sto bene con me stesso, sono proprio libero Turchese. Sto bene e quindi sono pronto“.

Adesso sta ad Alfonso Signorini decidere se far entrare Eugenio al GF.