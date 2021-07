Euro 2020, Chiellini: “Avevo previsto l’Inghilterra in finale”

Il difensore della Nazionale Giorgio Chiellini alla vigilia della finalissima ha fatto il punto della situazione su chi affronteranno gli azzurri.

Manca sempre meno alla finalissima e il conto alla rovescia che è già iniziato. A fare una stima dell’avversario che gli azzurri potranno trovare davanti è il capitano e difensore della Nazionale Giorgio Chiellini che ha analizzato in modo molto attento e puntuale la finale di questo euro 2020 contro l’Inghilterra.

In particolare ha parlato delle qualità della nazionale inglese che l’hanno portata fino alla fase finale del torneo: “Basta vedere il loro score per capire che sono solidi, fisici, che hanno grandi individualità in ogni reparto”, ha spiegato il capitano degli azzurri che ha elogiato le doti di Kane uno dei loro giocatori più forti: “ci ho giocato contro al Tottenham, l’ho visto, è incredibile”.

Euro 2020 Chiellini, “Dobbiamo goderci la finale con gioia”

Il difensore ha inoltre proseguito parlando dell’importanza cruciale che ricoprirà questa partita, non solo come squadra, ma anche come singolo: “Gare così potrebbero non capitare così nella carriera di un giocatore. Il mio compito, così come quello di Mancini, è di sdrammatizzare la tensione. Siamo consapevoli dell’importanza, non c’è bisogno di metterla in evidenza”.

Il calciatore ha poi parlato delle incomprensioni che si sono generate dopo la sua ipotesi dell’inghilterra in finale: “Ho letto polemiche su frasi estrapolate da un mio discorso.

Io avevo previsto l’Inghilterra in finale per la loro qualità e per il percorso. Vedevo la squadra più forte dell’altro gruppo, poi giocare in casa aiuta ma è valso per noi!”.

Euro 2020 Chiellini: “Roma ci ha dato qualcosa in più”

Nell’intervento di Chiellini non poteva mancare una riflessione sul percorso fatto dalla nazionale a euro 2020: “Credevamo di fare un grande Europeo, poi la strada per la finale è piena di ostacoli e sliding doors.

Però la situazione crescente è sempre stata quella di giocare una grande manifestazione. Eravamo pronti a far qualcosa di importante, poi Roma ci ha dato qualcosa in più: riassaporare il calore d’Italia è stato importante”.

Euro 2020 Chiellini: “Kane ha tante qualità”

Non ultimo, Chiellini ha parlato di uno dei loro avversari più temibili ovvero Kane: “Ha tante qualità: è fisico, tecnico, sa fare assist, sa tirare bene da fuori, sa tirare punizioni. Mi ha colpito tanto, ci ho giocato contro al Tottenham, l’ho visto, è incredibile. Sono un suo grande estimatore, potete chiederlo a Paratici per conferma, quante volte ne abbiamo parlato in questi anni. Io ho avrò la fortuna di vederlo in campo domani”.