Euro 2020, cosa faranno i vip se l’Italia vince in finale

In attesa della finalissima a Euro 2020 è tempo di pronostici. Alcuni vip hanno raccontato cosa faranno in casi di vittoria degli azzurri.

Mancano poco più di 24 ore all’inizio della finalissima di euro 2020 che decreterà chi sarà la squadra vincitrice del torneo. Di 24 squadre rimaste ne sono rimaste solo 2 ovvero l’Italia guidata dal commissario europeo Roberto Mancini e l’Inghilterra allenata da Gareth Southgate.

La lotta sarà certamente dura e la storia tutta da scrivere. Eppure tra i vip è già tempo di pronostici e scommesse alcune a dir poco curiose. In uno speciale della Gazzetta dello sport è stato chiesto a 10 vip quali pazzie faranno se dovessero trionfare proprio gli azzurri.

Europei 2020 finale vip, chi si recherà in pellegrinaggio

C’è chi si farà lo Stelvio in bicicletta, chi sarebbe pronto a farsi il bagno senza vestiti, chi pagherà delle cene e chi addirittura potrebbe fare un pellegrinaggio a Santiago De Compostela con un bastone.

Sono queste alcune pazzie che i personaggi famosi dello sport e dello spettacolo potrebbero fare qualora l’Italia dovesse trionfare. “Se la Nazionale dovesse vincere gli Europei rifarei lo Stelvio in bicicletta, finora l’ho già percorso quattro volte […] lo Stelvio è un autentico massacro, vedi la Madonna e dici a te stesso che non ti capiterà mai più. Io sono un velocista, sto alle salite come Bob Marley sta al valzer.

Ma lo rifarei davvero, ve lo prometto. E in caso vi manderei anche la foto…”, ha dichiarato Paolo Belli alla Gazzetta dello Sport.

Un’altro vip che potrebbe essere pronto a partire è Teo Teocoli che ha confessato che in caso di vittoria degli azzurri potrebbe addirittura partire alla volta di Santiago De Compostela, con un bastone e senza parlare a nessuno. Una proposta accolta anche da Elenoire Casalegno che potrebbe andare a braccetto di Teocoli e frustarlo qualora quest’ultimo dovesse fermarsi.

Pellegrinaggio anche per lo chef Davide Oldani che potrebbe arrivare in Liguria con la sua bicicletta.

Europei 2020 finale vip, chi si farà il bagno

C’è chi come i campioni Ivan Zaytsev e Simone Anzano potrebbero buttarsi a mare rigorosamente senza vestiti, mentre c’è chi all’idea del tuffo ci ha pensato come Romeo Sacchetti che preferirebbe tuttavia rimanere sul classico brindando con una buona bottiglia pregiata in compagnia di parenti e amici.

Europei 2020 finale vip, chi offrirà una cena

Non manca naturalmente la più classica delle proposte come quella arrivata dal duo di comici Pio e Amedeo che potrebbero offrire la cena a tutti staff compreso. “Già ci stiamo sentendo male”, afferma il duo. Anche Enrico Bertolino che ha seguito questa fase degli europei dalla Sardegna ha proposto di offrire una cena, naturalmente ad un tifoso rigorosamente juventino.

Non ultimo c’è chi come il primatista Marcell Jacobs potrebbe in caso di vittoria dell’Italia trovare spazio per un nuovo tatuaggio. Infine è scaramantico Gabriele Detti che non ha ancora deciso cosa farà: “Come festeggerò? È presto per dirlo, sono livornese e scaramantico: c’è ancora una finale da giocare. Ma ci siamo quasi, Manca l’ultimo step, manca l’ultima fatica. È straordinario come tutta l’Italia stia seguendo i ragazzi di Mancini”.