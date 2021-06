Euro 2020, le condizioni di Christian Eriksen si sono stabilizzate

Le condizioni del centrocampista Christian Eriksen si sono stabilizzate. A renderlo noto la Federazione Danese in un comunicato.

Ci sono delle notizie positive per il centrocampista danese Christian Eriksen e la sua Danimarca. Le condizioni del calciatore, che è stato portato in ospedale al termine del primo tempo dopo essersi accasciato in campo, si sono stabilizzate. A renderlo noto la UEFA e la Federazione Danese che hanno diffuso un comunicato diramato su Twitter.

Eriksen nel frattempo ha parlato con i suoi compagni durante una telefonata su Facetime. In quell’occasione ha motivato i suoi compagni di squadra affinché riprendessero il match interrotto contro la Finlandia.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021