Eurovision 2022: in onda in prima serata su Rai 1, viene trasmessa in diretta la prima semifinale della 66esima edizione del contest musicale.

Eurovision 2022: in onda in prima serata su Rai 1, viene trasmessa in diretta la prima semifinale della 66esima edizione del contest musicale durante il quale si sfideranno 40 Paesi.

Nel corso della prima semifinale, presso il PalaOlimpico di Torino, si esibiranno 17 dei 40 Paesi in gara.

L’evento è condotto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

Eurovision 2022, prima semifinale in diretta dal PalaOlimpico di Torino

Nella serata di martedì 10 maggio, a partire dalle ore 21:00, ha avuto ufficialmente inizio la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest. In seguito alla vittoria dei Maneskin con Zitti e Buoni nel 2021, l’evento musicale è stato organizzato in Italia: viene, infatti, trasmesso in diretta dal PalaOlimpico di Torino.

Look scelti dai conduttori per l’Eurovision 2022

Outfit di Laura Pausini all’ESC

A condurre l’Eurovision 2022, sono Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika che hanno accolto gli spettatori presenti al PalaOlimpico e tutti i telespettatori che si sono sintonizzati per seguire il contest.

Per la prima apparizione sul palco, Laura Pausini ha scelto di indossare un abito rosa di Valentino. In occasione delle tre serate dedicate allo spettacolo musicale, la cantante e conduttrice ha deciso di puntare su abiti lunghi di modelli differenti, tutti però del medesimo colore.

L’outfit sfoggiato per la prima semifinale si contraddistingue per uno scollo a barca.

Nello svelare il suo look su Instagram, la Pausini ha scritto: “Pink come la vita, la musica, il rinascimento e la pace. Sarà una serata stupenda”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

A proposito dello stile scelto per la conduttrice, lo stylist Nick Cerioni, che ha curato anche gli outfit dei Maneskin a Sanremo 2021 e all’Eurovision 2021, ha spiegato: “Per il debutto di Laura su un palco così importante, abbiamo pensato di iniziare questa avventura con dei look di una collezione forte ed elegante come quella di Valentino e l’ormai iconico PP Pink”.

Scaletta prima semifinale Eurovision 2022

In occasione della prima semifinale di martedì 10 maggio, la scaletta dell’Eurovision 2022 prevede l’esibizione di 17 artisti in gara che saliranno sul palco del PalaOlimpico di Torino nel seguente ordine: