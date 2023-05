Eurovision 2023: chi è Mae Muller, la cantante che gareggerà per la Gran Bretagna

Mae Muller è stata scelta per rappresentare la Gran Bretagna durante l'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest: si esibirà per ventiseiesima con il brano intitolato I Wrote a Song

Countdown per la finale di stasera, sabato 13 maggio, dell’Eurovision Song Contest 2023. Tra i cantanti in gara, dalla Gran Bretagna c’è Mae Muller. Scopriamo qualche curiosità su di lei.

Gli esordi e il primo successo

Mae Muller si esibirà stasera sul palco dell’Arena di Liverpool con il brano intitolato I Wrote a Song. La cantante rappresenterà il Regno Unito, Paese che ospita la sessantasettesima edizione della competizione musicale europea. Si esibirà per ventiseiesima (per ultima) durante la serata. Il testo e la musica del suo brano sono stati scritti a sei mani con Karen Poole (autrice anche di pezzi di Kylie Minogue e David Guetta) e Lewis Thompson, che ha ricevuto una nomination al Brit Award. Mae Muller è nata a Londra il 26 agosto 1997 e ha raggiunto il successo musicale nel 2021 con la pubblicazione della canzone Better Days, realizzato insieme a Neiked e a Polo G.

Nata con la musica dentro

La passione per la musica le scorre nelle vene da quando era ancora una bambina: Mae ha iniziato a scrivere musica a 8 anni e nel corso della sua carriera ha pubblicato due Ep, partecipando inoltre nel 2019 al tour del gruppo Little Mix. Nel 2022 ha ricevuto una nomination per gli Mtv Ema e gli Vma Awards. Quest’anno uscirà il suo primo album. Tra i suoi successi più famosi ricordiamo Anticlimax, Dick, I Don’t Want Your Money, Leave It Out, Pull Up e So Annoying.