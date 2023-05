Eurovision, i Paesi Bassi schierano Mia Nicolai e Dion Cooper con 'Burning daylight'

Ecco il significato di 'Burning daylight', il brano in gara per i Paesi Bassi all'Eurovision 2023

I Paesi Bassi si presentano all’Eurovision Song Contest 2023 ancora una volta con una ballad. Dopo la traccia in lingua originale dell’anno scorso, stavolta tornano all’inglese con ‘Burning daylight‘ di Mia Nicolai e Dion Cooper.

La produzione del brano è stata affidata a Sean Myer e Loek van der Grinten, mentre dando uno sguardo agli autori spicca il nome di Duncan Laurence, che nel 2019, con ‘Arcade‘, portò ai Paesi Bassi la loro quinta vittoria nella storia dell’Eurovision, superando per pochi punti il nostro Mahmood.

Mia Nicolai e Dion Cooper sono stati selezionati internamente dalla rete televisiva olandese AVROTROS per partecipare all’Eurovision 2023. Scopriamo qualcosa in più di questi interpreti, che sono alla prima, grande esperienza in carriera.

Il loro brano in gara, ‘Burning daylight‘, è una ballad delicata e allo stesso tempo intensa. Al centro ci sono i tormenti di una persona che si trova priva di punti di riferimento nel mondo, ma nonostante ciò è alla continua ricerca di una rivincita e di nuovi stimoli. Di quel caldo raggio di sole sulla pelle a cui fa riferimento il titolo.

Chi sono Mia Nicolai e Dion Cooper?

Il vero nome di Mia Nicolai è Michaja Nicolaï: nata ad Amsterdam, ha origini olandese e russe. Il grande passo nella musica è arrivato con il trasferimento a Los Angeles, che la portò a firmare il suo primo contratto discografico nel 2020 con la Red Papula. Ad oggi ha rilasciato sette singoli ed è in attesa di lanciare il suo primo album.

Dion Cooper è invece originario di Wassenaar e ha ottenuto popolarità in patria nel 2015 con la partecipazione a The Voice of Holland, dove però non è arrivato lontanissimo. Ha poi fondato la sua personale etichetta discografica, Cooper Records, con cui ha pubblicato il singolo d’esordio ‘Much Higher‘.