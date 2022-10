Eurovision Song Contest, l’edizione 2023 si terrà a Liverpool: la decisione dell’Ebu

L’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest non si terrà in Ucraina ma verrà organizzata a Liverpool, nel Regno Unito. Lo ha annunciato la Bbc.

L’Eurovision Song Contest 2023 si terrà a Liverpool e non in Ucraina, a causa del persistere della guerra nel Paese. La notizia è stata comunicata dall’Ebu ed è stata diffusa dalla Bbc.

Eurovision Song Contest, l’edizione 2023 si terrà a Liverpool

L’Ucraina ha vinto l’Eurovision Song Contest che si è tenuto al PalaOlimpico di Torino nel 2022 con il brano Stefania della Kalush Orchestra e avrebbe dovuto ospitare di diritto il festival dedicato alla musica nel 2023. Il persiste della guerra, tuttavia, rende impossibile organizzare l’evento garantendo la sicurezza dei suoi partecipanti.

Per questo motivo, la prossima edizione dell’Eurovision si terrà a Liverpool. A riferirlo è stata la Bbc nella giornata di venerdì 7 ottobre: la notizia è stata poi riportata da AdnKronos.

La decisione è stata presa dall’European Broadcasting Union (Ebu) che ha comunicato in via ufficiale che l’Ucraina non sarebbe stata in grado di allestire l’evento. In questo modo, la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest sarà la prima dal 1980 a non essere ospitata nel Paese vincitore.

La decisione dell’Ebu

A ospitare la 67esima edizione del contest, quindi, sarà il Regno Unito che nel 2022 si è classificato al secondo gradino del podio con Space Man di Sam Ryder.

Lo scorso 27 settembre, dopo aver condotto una prima selezione, l’Ebu e la Bbchanno rivelato che le due città candidate per accogliere l’Eurovision erano Glasgow e Liverpool.

Nella giornata di venerdì 7 ottobre, infine, è stato svelato che la scelta è ricaduta su Liverpool.