Eva Grimaldi e Manila Nazzaro si sono scagliate contro il GF Vip che, secondo loro, starebbe dando fin troppo spazio al caso Belli-Soleil.

Eva Grimaldi contro il GF Vip

Eva Grimaldi, nuova arrivata in questa sesta edizione del GF Vip, si è scagliata contro il programma tv che, a suo avviso, starebbe dando fin troppo spazio al caso Belli-Soleil.

“Tutta questa cosa ha stancato sinceramente. Io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la TV per la passione di Beautiful. All’inizio ti appassiona ma adesso basta, non esistono solo Alex e Soleil. Esiste Manila, esiste Carmen… basta! Stasera quanto è durato? Un’ora, un’ora e mezza… basta!”, ha dichiarato l’attrice.

Eva Grimaldi e Manila Nazzaro

Sulla questione si è espressa anche Manila Nazzaro che, a quanto pare, sarebbe d’accordo con lei.

“Qui sono successe mille cose in questo ultimo mese ma non abbiamo mai avuto un minuto delle nostre cose. Spero che fuori qualcosa sia uscito, questa è la speranza. Altrimenti siamo state qui solamente per lavare i piatti?”, ha dichiarato la showgirl. La produzione del reality show darà loro ascolto? In tanti sono in attesa di saperne di più, anche se ovviamente il caso di Alex Belli e Soleil Sorge sta tenendo banco da settimane.

Eva Grimaldi: Alex Belli e Soleil Sorge

Alex Belli è stato squalificato dal GF Vip ed è tornato a casa con sua moglie, Delia Duran, con cui sembra intenzionato a continuare il suo matrimonio. Soleil Sorge, com’era prevedibile, ha vissuto piuttosto male la questione e infatti lei stessa ha manifestato in diretta tv la sua delusione verso l’attore.

“Io veramente lo consideravo un amico e una figura… io con lui non ho mai avuto corazza, mi sono fidata, mi sono lasciata andare”, ha affermato l’influencer, e ancora (rivolgendosi a Belli): “Hai continuato a dire ‘resto’, ‘me ne vado’, ‘resto’, ‘me ne vado’, hai mai preso in considerazione l’idea che tu mi stessi condizionando? Hai sempre giocato con me, pensavo di credere alla tua verità, ma non sei stato sincero con me“.