Soleil Sorge ha commentato la sua relazione con Alex Belli, chiarendo la sua posizione. La donna ha spiegato che la persona che vuole è fuori dalla Casa.

GF Vip, Soleil Sorge su Alex Belli: la posizione dell’influencer

La relazione tra Soleil Sorge e Alex Belli, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, sta appassionando tutti i telespettatori.

L’influencer negli ultimi giorni, parlando con gli altri inquilini, ha spiegato che vorrebbe ricevere un segnale da parte di una persona che aveva iniziato a frequentare fuori dalla casa. Ha spiegato che le piacerebbe costruire una relazione importante con quest’uomo. Nelle ultime ore, Soleil si è sfogata con Biagio D’Anelli, che le ha spiegato di essere preoccupato per le ripercussioni che potrebbero esserci per lei al di fuori della casa.

GF Vip, Soleil Sorge su Alex Belli: “Non ho quel tipo di interesse. La persona che voglio è fuori di qui”

Biagio D’Anelli ha spiegato a Soleil di aver parlato con Alex Belli, invitandolo a pensare bene ai suoi sentimenti e a prendere finalmente una decisione. L’influencer ha risposto che secondo lei non c’è nessuna decisione da prendere visto che per lei si tratta solo di una semplice amicizia.

“Non c’è quel tipo di interesse da parte mia minimamente, la persona che voglio è fuori di qui. Se è la persona che fa per me ci sarà di sicuro perché saprà anche riconoscere il mio intento e le mie intenzioni” ha dichiarato Soleil Sorge, prendendo ufficialmente una posizione riguardo la relazione con Alex Belli. “Abbiamo un rapporto umano che va oltre, non è in considerazione il dover rinunciare alla nostra amicizia per il matrimonio o al matrimonio per la nostra amicizia” ha aggiunto Soleil.

GF Vip, Soleil Sorge su Alex Belli: “Ho trovato in questa persona tutto ciò di cui ho bisogno”

Soleil ha parlato del rapporto che ha con la persona fuori dalla Casa e ha sottolineato che con lui le sensazioni vanno molto oltre la semplice complicità, cosa che invece non prova per Alex Belli. “Quello che io ho con Alex con lui è uguale ma va oltre, oltre alla complicità c’è una sensazione che mi dà che ha buttato giù ogni paura e ogni blocco. Con Alex non ho questa cosa” ha spiegato la concorrente. “Io credo di aver trovato in questa persona tutto quello di cui ho bisogno da parte di un uomo” ha aggiunto.