Eva Grimaldi e Imma Battaglia presto mamme: l’annuncio

Eva Grimaldi e Imma Battaglia: l’affidamento

Non potendo adottare legalmente un figlio, Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno deciso d’intraprendere un percorso di affidamento.

Le due sono legate da oltre 10 anni e sono sposate dal 2018. “Io e Imma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette, perché non diventiamo mamme affidatarie?“, ha confessato l’attrice nel salotto tv di Pomeriggio 5, e ancora:

“Non si può dire genitori perché la legge purtroppo ancora non c’è, ma dare amore, istruzione ad una bambina, ad una mamma con una bambina, italiana, che è pieno. Si comincia così, un percorso talmente sottile e difficile che bisogna stare attenti e guardarci negli occhi.

Io e Imma siamo una coppia di fatto, stiamo insieme da 11 anni“.

I vip che hanno intrapreso lo stesso percorso

Anche Simona Ventura ha scelto di intraprendere un percorso di affidamento con sua figlia, Caterina. Dopo i primi 4 anni d’affidamento la conduttrice è riuscita a ottenere l’affido sine die, ossia senza termine e, successivamente, ha avuto la completa adozione della bambina (che gli sarebbe stata affidata da una lontana parente che non poteva più prendersi cura di lei).

Anche Maria De Filippi e suo marito, Maurizio Costanzo, hanno scelto la strada dell’affido e poi dell’adozione completa con il loro figlio, Gabriele. La conduttrice a proposito di questo ha svelato: “È stata una cosa che volevo fare da tempo. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo. È stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Aveva 10 anni e non ho mai avuto paura”.