Eva Henger torna a camminare dopo l’incidente: “Una miracolata”

Eva Henger è tornata a camminare con le stampelle dopo il terribile incidente da lei avuto lo scorso aprile.

In un breve video condiviso via socail dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, si vede Mercedesz Henger muovere i suoi primi passi con le stampelle a seguito del grave incidente da lei avuto lo scorso 29 aprile.

Eva Henger torna a camminare

Nei giorni scorsi Eva Henger è stata costretta a usare la sedia a rotelle a seguito del grave incidente d’auto da lei avuto insieme al marito, Massimiliano Caroletti, negli scorsi mesi. In un video realizzato dalla figlia Mercedesz (e condiviso sui social da Roberto Alessi) si vede l’attrice muovere i primi passi dopo l’incidente grazie all’uso delle stampelle. “È emozionante vederla in piedi. Una miracolata”, ha scritto Roberto Alessi nella didascalia al video, mentre l’ex attrice ha risposto: “Grazie Roberto, una sensazione bellissima”.

Eva Henger aveva avuto un violento scontro d’auto mentre si stava recando in Ungheria con suo marito e nell’incidente erano scomparse due persone.

Le paure dell’attrice

In questi mesi trascorsi in ospedale Eva Henger ha subito alcuni interventi e ha confessato le sue paure a seguito di quanto accaduto.

“Ho paura di uscire. Qualche giorno fa sono salita in auto con la carrozzina che ho soprannominato la mia Ferrari. Ero terrorizzata. Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo”, ha dichiarato l’attrice, che sta lentamente cercando di riprendere la sua vita di sempre.

In tanti tra i fan dei social le hanno espresso il loro affetto e il loro supporto e sono impazienti di saperne di più.