L’ex first lady della Corea del Sud, Kim Keon-hee, sarebbe stata condannata a 20 mesi di prigione per corruzione: avrebbe ricevuto costosi regali dalla Chiesa dell’unificazione (un gruppo religioso da molti considerato simile a una setta), per poi ricambiare con favori di natura politica e commerciale, come riporta IlPost.

Il tribunale, che ha citato la mancanza di prove, l’avrebbe assolta dalle principali accuse, tra le quali manipolazione del mercato e interferenza elettorale. Kim Keon-hee è stata accusata di due capi di imputazione su sedici. Il procuratore avrebbe inizialmente chiesto per Kim Keon-hee una pena pari a 15 anni di detenzione. I giudici hanno però specificato che la sentenza emessa è dipesa dal rimorso dimostrato dall’imputata e dall’assenza di precedenti penali.

Il legale della stessa ha inoltre dichiarato ai giornalisti che lo status dell’imputata, ovvero essere la moglie dell’ex presidente Yoon Suk-yeol, sembra “aver determinato una pena leggermente più elevata rispetto ad altri casi” in processi simili. Yoon Suk-yeol è a sua volta attualmente in carcere e a processo per insurrezione, alto tradimento e abuso di potere, dopo che a dicembre del 2024 aveva tentato di instaurare la legge marziale. La sentenza nei suoi confronti verrà pronunciata fra tre settimane.