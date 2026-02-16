ex ministro arrestato in relazione al caso midas sul settore energetico ucraino

Herman Galushchenko, ex ministro dell’energia ucraino, è stato fermato ai valichi di frontiera ucraini nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria che ha investito il settore energetico del paese. L’arresto è collegato all’operazione nota come Operation Midas, condotta dalle autorità anticorruzione ucraine per smantellare un presunto sistema di tangenti e riciclaggio legato ai contratti del settore nucleare.

Operation Midas è una indagine coordinata che mira a identificare responsabilità penali e reti finanziarie connesse agli appalti energetici.

Il contesto dell’inchiesta

L’indagine è condotta dalla National Anti-Corruption Bureau (NABU) con il supporto della Specialised Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAP). Si tratta del culmine di oltre un anno di accertamenti su appalti nel settore energetico.

Secondo gli inquirenti, i sospetti avrebbero messo in piedi un meccanismo per sottrarre risorse pubbliche tramite contratti al gestore nucleare nazionale, Energoatom. Le percentuali di tangenti stimate oscillano tra il 10% e il 15% del valore dei contratti. Il presunto danno pubblico è stato quantificato in circa 100 milioni di dollari, somma che ha acuito la reazione dell’opinione pubblica in un periodo già segnato da attacchi alla rete elettrica.

La vicenda si inserisce nell’ambito di Operation Midas, un’indagine coordinata volta a individuare responsabilità penali e reti finanziarie legate agli appalti energetici. Le autorità procedono ora con accertamenti documentali e bancari per ricostruire i flussi finanziari e identificare eventuali mandanti e intermediari.

Ulteriori sviluppi includono verifiche sui contratti contestati e richieste di cooperazione internazionale per tracciare capitali all’estero. L’azione giudiziaria proseguirà con la valutazione delle prove per eventuali iscrizioni nel registro degli indagati e misure cautelari.

Le accuse principali

Successivamente, le autorità hanno contestato reati che comprendono riciclaggio di denaro e l’accusa di aver ricevuto benefici personali a seguito di transazioni illecite.

Documenti e immagini diffuse dagli investigatori mostrano somme contanti sequestrate. Tracce dei trasferimenti indicano che parte dei fondi sarebbe stata instradata all’estero, con riferimenti a spostamenti verso la Federazione russa, secondo gli inquirenti.

Nel corso dell’attività investigativa sono state eseguite perquisizioni presso abitazioni e uffici di più persone coinvolte. Le autorità riferiscono che alcuni sospettati si sono allontanati dal paese durante l’indagine.

Sviluppi procedurali e reazioni politiche

Dopo la notizia che alcuni sospettati si sono allontanati dal paese durante l’indagine, la vicenda ha registrato nuovi sviluppi procedurali al confine.

Le autorità hanno riferito che i detective della NABU hanno proceduto durante il tentativo di attraversamento dello stato. Gli investigatori proseguiranno le attività secondo le norme processuali vigenti.

All’ex ministro è stato notificato un avviso di sospetto. Il trasferimento verso la capitale è stato effettuato per i interrogatori e per la formalizzazione degli atti procedurali.

Il caso ha determinato dimissioni a catena nel corso. L’ex ministro aveva già rassegnato le dimissioni lo scorso novembre, insieme ad altri funzionari coinvolti nell’indagine.

Ulteriori sviluppi prevedono accertamenti documentali e audizioni da parte degli uffici competenti, con possibili nuove notifiche di rilievo processuale.

Impatto sul quadro governativo

Le indagini hanno interessato figure vicine alla presidenza e società con legami nel mondo politico e mediatico. Un imprenditore collegato all’ambiente presidenziale risulta essersi allontanato dal paese prima di alcune perquisizioni. Il capo dell’ufficio presidenziale è stato sottoposto a verifiche e ha poi lasciato l’incarico, senza che siano state formalizzate accuse.

Questi sviluppi hanno aumentato la pressione internazionale su Kiev in tema di trasparenza e buona governance, ritenute condizioni essenziali nei rapporti con l’Unione europea e gli alleati. Le autorità competenti procederanno con accertamenti documentali e audizioni per chiarire responsabilità e flussi finanziari. Sono previste audizioni e possibili nuove notifiche di rilievo processuale.

Perché la vicenda è esplosiva

Sono previste audizioni e possibili nuove notifiche di rilievo processuale. La vicenda assume rilievo pubblico perché il presunto sistema di appropriazione indebita riguarda il settore energetico, con particolare riferimento al comparto nucleare.

Le accuse appaiono gravi anche alla luce dei disagi subiti dalla popolazione durante blackout e danni alle infrastrutture energetiche attribuiti all’aggressione esterna. Per gli osservatori, il caso evidenzia la fragilità delle istituzioni e la necessità di rafforzare i meccanismi di controllo sui contratti pubblici. Ulteriori sviluppi sono attesi nell’ambito delle indagini.

Conseguenze per l’ammissione all’ue

La lotta alla corruzione resta un criterio chiave dell’Unione europea per l’integrazione del paese. Indagini come Operation Midas costituiscono un banco di prova: un’azione efficace delle autorità può essere interpretata come impegno concreto alle riforme, mentre omissioni o ostacoli procedurali rischiano di complicare i rapporti con Bruxelles e con i partner internazionali che richiedono trasparenza nella gestione dei fondi pubblici.

Nei prossimi sviluppi processuali l’attenzione si concentrerà sulle prove documentali, sui tracciati finanziari e sulle responsabilità individuali e collettive. La vicenda manterrà rilievo pubblico a livello nazionale e internazionale, data la rilevanza politica ed economica dei soggetti coinvolti e le possibili ricadute sulla fiducia nelle istituzioni. Ulteriori sviluppi saranno determinanti per valutazioni future delle istituzioni europee e dei donatori esteri.