Ex vippone stronca Antonino Spinalbese: "Narcisista che ama solo se stesso"

Antonino Spinalbese continua ad essere bersagliato da fan ed ex volti del GF Vip e tra questi vi è stato anche il celebre chirurgo Giacomo Urtis.

Antonino Spinalbese: le critiche

Dopo le critiche di Anna Pettinelli, di Francesca Cipriani e di Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese è stato bersagliato di nuovo da un ex volto del GF Vip. Questa volta a criticarlo aspramente è stato il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, che ha sottolineato come secondo lui l’ex fidanzato di Belen sia solamente un “narcisista innamorato di se stesso”. “

“Antonino è narcisista, secondo me è innamorato di se stesso, ha questo parterre di corteggiatrici.

Lui è carino ma non è questo granché. Sicuramente queste corteggiatrici sperano di andare in televisione a fare hype e per fare la storia d’amore per far parlare. Alla fine io penso che Antonino sia così innamorato di se stesso e non si interesserà di nessuna lì dentro”, ha dichiarato Urtis. Lo spezzino verrà messo a parte delle numerose critiche mosse contro di lui da personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo?

In tanti hanno conosciuto “meglio” Antonino grazie alla sua partecipazione al GF Vip e in precedenza l’hair stylist era conosciuto solo in quanto ex compagno di Belen Rodriguez (con cui ha avuto sua figlia, Luna Marì).

Durante la sua partecipazione al reality show condotto da Signorini, Antonino ha più volte menzionato la sua ex e la vicenda non ha mancato di scatenargli contro altre critiche da parte dei fan del programma.