A 10 gare dalla fine del mondiale di F1 2022, Sebastian Vettel ha annunciato il suo ritiro. Il pilota vuole passare più tempo con la famiglia.

Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo di F1, ha deciso di annunciare il suo ritiro attraverso il profilo Instagram della Formula 1. Il tedesco è il terzo pilota al mondo per Gp vinti, dietro solo ad Hamilton e Schumacher.

F1, Sebastian Vettel annuncia il ritiro a fine stagione

Il profilo Instagram ufficiale della Formula 1 ha condiviso un video in bianco e nero che annuncia il ritiro di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco ha salutato tutti dicendo: “La decisione di ritirarmi è stata una difficile da prendere per me e ci ho pensato molto. A fine anno voglio prendermi un po’ più di tempo per riflettere sul dopo; per me è chiaro che, essendo padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia, ma oggi non si tratta di dire addio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Vettel saluta tutti e parla della scuderia in cui sta correndo

Vettel fa fatica a ringraziare tutti in quanto ha corso per anni ed ha superato e si è fatto superare da tantissimi piloti nella sua carriera.

L’ex Ferrari ha voluto parlare della scuderia in cui corre: l’Aston Martin. A tal proposito Vettel ha dichiarato: “Sebbene i nostri risultati non siano stati così buoni come speravamo, è chiaro che tutto è stato messo insieme per una squadra che ha bisogno di correre ai massimi livelli per gli anni a venire“. Poi ha concluso dicendo: “Lavorerò il più sodo possibile da qui alla fine dell’anno con quell’obiettivo in mente, dando come sempre il massimo nelle ultime 10 gare“.