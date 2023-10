Una gargolla per marito. Tra (molto) sarcasmo e (poca) ironia, potrebbe essere questo il titolo della relazione sessuale con uno spirito che una donna colombiana ha dichiarato di aver avuto per vent’anni. La stessa ha raccontato di averla interrotta dopo aver visto il ‘volto’ dell’altro, sconvolta per aver scoperto che aveva i denti aguzzi e un aspetto «simile a quello di un gargoyle».

Il racconto della pararelazione: come tutto è iniziato

La protagonista di questa storia si chiama Paola Florez, la quale ha scelto di condividere pubblicamente il racconto della sua vicenda nel corso della trasmissione televisiva Sin carreta. La donna ha raccontato che è stato lui, il fantasma, a compiere il primo gesto: «Un giorno, mentre ero sdraiata, ho sentito una mano spostarsi dai miei piedi al mio petto. Era strano, avevo paura. Da quel momento ha cominciato a venire da me sotto forma di spirito per fare sesso con me», ha raccontato.

La storia di Paola Florez è un caso isolato

Per anni la relazione ha appagato Paola, ma aver ‘visto’ il volto dell’amante ha rotto ex abrupto la magia: «Era un uomo molto grande. Il giorno in cui l’ho intravisto aveva le zanne e la faccia di un gargoyle», ha spiegato nel dettaglio la donna durante la trasmissione televisiva. Dopo di lei, ha preso la parola sul suo caso la psicologa Maritza Montealegre, che ha dichiarato: «Il caso di Paola non è affatto comune, i casi demoniaci sono estremamente isolati».

Sulla questione è intervenuto anche il parapsicologo Jairo Urbex che, ritenendo il racconto «molto credibile», ha sostenuto che con ogni probabilità Paola ha avuto una relazione con un incubo. Letteralmente: «Un incubo è un’entità demoniaca, un’entità astrale inferiore. Sono specializzati nell’afferrare le persone e nel prendere la loro energia», ha dichiarato Urbex. Vent’anni così. Tanti in una vita, per fortuna non tutta.