Fabio Colloricchio e la fidanzata presto genitori: “Ci sentiamo benedetti”

Fabio Colloricchio e Violeta presto genitori

Cicogna in arrivo per Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta. I due, dopo le indiscrezioni delle ultime settimane a proposito della loro presunta gravidanza, hanno confermato che saranno genitori di un bebè:

“Saremo genitori per la prima volta.

Di tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme ( che non sono state poche) questa è senza dubbio la più incredibile della nostra vita e ci rende molto felice coinvolgervi”, hanno scritto i due via social, e ancora: “Finalmente possiamo raccontarvi che tra cinque mesi saremo un@ in più! Non possiamo spiegarvi a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto in questi mesi passati, continuiamo in una nube di felicità, ci sentiamo davvero benedetti”.

L’annuncio della gravidanza

Attraverso i social la coppia si è mostrata insieme ad alcune delle prime ecografie di quello che sarà il loro primo figlio e in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno fatto le congratulazioni per questa splendida notizia. Fabio Colloricchio e Violeta si sono conosciuti nel 2019 durante la loro esperienza a Supervivientes e da allora sono diventati inseparabili. Durante questi due anni la coppia ha raccontato quotidianamente la propria vita ai fan attraverso i social e in tanti speravano che i due realizzassero il sogno di diventare presto una famiglia.

A quanto pare il loro primo bebè – che non è ancora noto se sarà un maschietto o una femminuccia – nascerà durante l’estate del 2022.