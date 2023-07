Fabio Colloricchio sarà papà bis: l'annuncio via social

A poco più di un anno dalla nascita della prima figlia, Gala, Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo bebè.

Fabio Colloricchio: il secondo figlio

Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan nelle ultime ore hanno annunciato via social di essere in attesa di un secondo figlio. “Un’altra persona si aggiunge alla nostra storia. Non vediamo l’ora di conoscerti”, hanno scritto Fabio e Violeta postando la foto di un’ecografia sui social. L’annuncio della coppia ha colto tutti di sorpresa e in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto loro le congratulazioni. Appena un anno fa i due hanno avuto la prima figlia, Gala, e attraverso i social continuano a raccontare i retroscena della loro vita da genitori e della loro quotidianità.

Tra l’ex fidanzato di Nicole Mazzocato e l’influencer spagnola la passione è scoppiata durante la loro reciproca partecipazione a Supervivientes e in tanti, tra fan amici e colleghi, hanno seguito appassionatamente le vicissitudini della loro storia d’amore e l’arrivo della loro prima figlia. Al momento non è dato sapere se i due avranno un’altra figlia femmina o un figlio maschio e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.