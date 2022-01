Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan presto genitori? L’indiscrezione

Fabio Colloricchio e Violeta Marginan saranno presto genitori per la prima volta? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente.

Secondo indiscrezioni Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan, insieme da circa due anni, sarebbero in attesa del loro primo figlio.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan: il figlio

Secondo i rumor in circolazione molto presto Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan potrebbero annunciare di aspettare un bebè.

Per il momento la coppia non ha rotto il silenzio in merito alla questione, ma il rumor è diventato sempre più insistente tra i siti di gossip in spagna. La coppia si era incontrata per la prima volta nel 2020 a Supervivientes, la versione iberica dell’italiana Isola dei Famosi. Violeta all’epoca era fidanzata con il noto personaggio tv Julen de la Guerra, che aveva lasciato per amore di Fabio Colloricchio.

In seguito l’ex volto di Uomini e Donne si è trasferito a Madrid proprio per poter stare più vicino alla fidanzata.

Fabio Colloricchio: l’amore

Quello tra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan è stato praticamente amore a prima vista e dopo aver lasciato Supervivientes i due hanno iniziato presto a vivere insieme. In tanti sui social in questi due anni non hanno smesso di seguire le vicissitudini della giovane coppia e in tanti al momento sono impazienti di sapere se davvero i due confermeranno presto la notizia dell’arrivo di un bebè.

Fabio Colloricchio: il desiderio di una famiglia

In passato lo stesso Colloricchio non aveva nascosto di desiderare presto una famiglia tutta sua e accanto a Violeta sembra proprio che lui sia riuscito a trovare finalmente la felicità. In passato Colloricchio è stato a lungo legato a Nicole Mazzocato ma la storia tra i due si era conclusa in un nulla di fatto poco prima che l’ex volto di Uomini e Donne decidesse di accettare la sfida di Supervivientes.

Lui e Violeta sono davvero in attesa di una cicogna? Per il momento i due continuano a mantenere il massimo riserbo sulla questione.