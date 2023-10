Fabio Fazio, l'annuncio via social: "Ecco chi sarà con me a Che Tempo Che Fa"

Fabio Fazio ha annunciato via social che un’altra famosa conduttrice sarà al suo fianco al tavolo di Che Tempo Che Fa. La nuova edizione dello show prenderà il via su Nove dal 15 ottobre.

Fabio Fazio: anche Simona Ventura a Che Tempo Che Fa

Dal 15 ottobre su Nove prenderà il via la nuova edizione di Che Tempo Che Fa e nelle ultime ore, attraverso i social, Fabio Fazio ha annunciato di aver ricomposto la vecchia squadra del format tv e per questo al suo fianco vi sarà anche la conduttrice Simona Ventura. “Ora possiamo dirvelo: al tavolo di Che Tempo Che Farà sarà presente super Simo che ritroverà la mitica compagnia di Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, il direttore e vicedirettore di ‘Novella Bella’ Nino Frassica e tanti altri amici!”, ha scritto il volto tv mostrandosi proprio in compagnia di SuperSimo.

In tanti non vedono l’ora di scoprire quali novità saranno presenti nella nuova edizione di Che Tempo Che Fa che, per la prima volta, non si svolgerà sui canali Rai. A seguito del suo addio all’emittente tv lo stesso Fazio ha affermato: “Perché ho lasciato la Rai? È come se uno ti dicesse che non ti rinnova l’affitto di casa. O dormi per strada, o vai a cercare un’altra casa. Non me ne sono andato di nascosto. Ho avuto un’offerta importante ed entusiasmante da Warner Bros Discovery, un gruppo che mi cercava da sei anni”.