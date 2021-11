Fabrizio Corona assolto dalle accuse di Selvaggia Lucarelli: i dettagli

Fabrizio Corona è stato assolto dalle accuse a lui rivolte dalla giornalista Selvaggia Lucarelli per calunnia e diffamazione.

Fabrizio Corona assolto

Fabrizio Corona è stato assolto dalle accuse a lui rivolte dalla giornalista Selvaggia Lucarelli perché il fatto non sussiste. Secondo la procura infatti le affermazioni fatte dall’ex Re dei paparazzi contro la giornalista non costituiscono reato, perché si tratta di “una risposta a una critica”.

La vicenda risale a quando Corona, ospite del programma tv condotto da Massimo Giletti, dichiarò che la Lucarelli sarebbe stata “ossessionata” da lui:

“Accanimento e frustrazione contro di me, e anche un po’ di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”. Per tutta risposta la giornalista sporse denuncia contro di lui, ma a quanto pare la procura ha dato ragione a Corona. L’avvocato dell’ex re dei paparazzi, Ivano Chiesa, è intervenuto sulla vicenda affermando che la giornalista non ha avuto rispetto per la dignità di Corona, che si sarebbe difeso usando quelle parole: “C’è un limite alla critica ed è il rispetto della dignità degli altri.

Se lo superi, se fai l’odiatrice, preparati che un giorno qualcuno ti dice basta”.

Selvaggia Lucarelli contro Fabrizio Corona

Dopo quanto Corona nel programma tv di Massimo Giletti Selvaggia Lucarelli era intervenuta via social scrivendo: “Quindi un pluricondannato per un’infinità di reati che sta ancora scontando una pena va in tv celebrato come una star. Quella che ha svelato che nascondeva i soldi nel controsoffitto per evadere il fisco in un articolo su Il Fatto (quando Corona era ancora LIBERO e poteva affrontarla comodamente, ma tacque) è una che ha dell’astio perché voleva fare sesso con lui.

‬I miei complimenti a ospite, conduttore e parterre divertito e plaudente. ‬Un’autentica celebrazione della legalità e del rispetto per le donne”, e ancora: “Spero che Corona abbia molte prove del fatto che abbia scritto di lui perché rifiutata sessualmente, visto che lo porterò in un luogo a lui familiare: il tribunale”.

Fabrizio Corona: gli arresti

In questi anni Fabrizio Corona è entrato e uscito dal carcere per numerosi reati da lui commessi. Attualmente l’ex Re dei paparazzi sarebbe ai domiciliari, dove sta scontando il resto della sua pena.