Fabrizio Corona denunciato per evasione: l’ultimo illecito dell’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona è stato denunciato per evasione dopo che i militari lo hanno trovato a Genova anziché a Roma: i dettagli della vicenda

Nuovi guai per Fabrizio Corona, denunciato per evasione dopo essere stato beccato dalla Guardia di Finanza in un locale di Genova. L’ex re dei paparazzi, al momento ancora agli arresti domiciliari, aveva ricevuto un permesso per recarsi a Roma, ma si trovava per l’appunto da tutt’altra parte.

Dopo averlo fermato, il pubblico ministero avrebbe persino chiesto per lui l’arresto in carcere, non trovando tuttavia il consenso del giudice.

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé

Secondo quanto riportato dai quotidiani, le forze dell’ordine stavano facendo un controllo in un locale, quando si sarebbero trovati di fronte l’ex marito di Nina Moric. Fabrizio Corona ha detto di aver avuto un permesso dai giudici, senza tuttavia motivare la sua presenza a Genova anziché nella Capitale.

A fine settembre la Corte di Cassazione aveva annullato il provvedimento del Tribunale di Milano in merito alla revoca della concessione dei domiciliari.

Ai tanti vizi che già ha, Fabrizio Corona ha aggiunto quello di farsi arrestare.#CazzatArchie#FabrizioCorona — ArcaviAgo (@Archie1064) October 8, 2021

Fabrizio Corona evade dagli arresti domiciliari di Milano, fermato in Liguria dalla Gdf — andrea (@peterkama) October 7, 2021

Lo scorso marzo, alla sospensione dei domiciliari, l’ex fotografo aveva dato inizio a uno sciopero della fame in ospedale. In carcere si era poi procurato da sé dei tagli a un braccio, dopo aver accusato i poliziotti di avergli tolto illecitamente il cellulare. Sempre il quell’occasione, Corona venne anche denunciato per aver danneggiato l’ambulanza che era andata a soccorrerlo.