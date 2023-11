Fabrizio Corona smaschera Belen: "Tutto finto, vi prende in giro"

Belen Rodriguez ha lasciato intendere via social di aver ricevuto la proposta di nozze (con tanto di anello) da parte del fidanzato Elio Lorenzoni. Fabrizio Corona ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Fabrizio Corona smaschera Belen

Belen Rodriguez ha orchestrato ad arte la sua storia con Elio Lorenzoni? A lanciare l’ennesimo sospetto nei confronti della showgirl ci ha pensato il suo ex, Fabrizio Corona, che sui social ha scritto: “Come Belen vi prende per il c**o e voi ovviamente ci cascate”, e ancora: “Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra essere quello giusto, tutti lì a sperarci prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbanese, poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C’è chi ancora le crede – si legge – e crede seriamente a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un ‘copia e incolla’?”.

La showgirl al momento non ha replicato alle stories dell’ex Re dei paparazzi, e sui social continua a mostrare i retroscena della sua vacanza con Elio Lorenzo. I due si trovano alle Maldive, lo stesso posto in cui sembra sia stata con tutti i suoi ex. “Li porta tutti nello stesso posto. Almeno il buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell’hotel, ma è comunque di nuovo alle Maldive. Il mondo è così grande, ma evidentemente il suo cuore è lì”, ha scritto Corona in merito alla questione.