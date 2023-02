Fabrizio Pregliasco chiede alla fidanzata di sposarlo in diretta radio

Il virologo Fabrizio Pregliasco nonostante sia stato sconfitto alle elezioni regionali in Lombardia ha trionfato nella vita.

Il medico e candidato con il centrosinistra ha chiesto alla fidanzata di sposarlo mentre era in diretta radio durante la trasmissione “Un giorno da pecora”.

Fabrizio Pregliasco, parlando della fidanzata ha detto: “Carolina è una donna straordinaria, vivere con lei mi dà tanta gioia ed è un grande regalo. Per questo le chiedo: mi vuoi sposare?“. Dopo aver sentito le parole del compagno, Carolina Pellegrini ha chiamato il dottor Pregliasco e gli ha detto di sì, ma ha però posto delle condizioni: “Lo sposo, a patto che non faccia più il birichino: deve dormire di più mangiare meglio, non è più un ragazzino“.

I due futuri coniugi hanno poi parlato dell’anello di fidanzamento e per scherzare Pregliasco ha detto di aver speso troppo per la campagna elettorale. Dunque, l’anello dovrà aspettare.

Pregliasco commenta il suo risultato alle elezioni

A proposito di elezioni regionali e campagna elettorale, il dottor Pregliasco non ha nascosto la delusione per la sua sconfitta. Il virologo ci teneva molto ad essere eletto ma i voti non sono stati sufficienti.

Nonostante il popolo non abbia creduto in lui, Pregliasco ha deciso di non arrendersi e continuare a fare politica.