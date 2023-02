Elezioni Regionali, trionfa il centrodestra ma preoccupa l'astensionismo

Dai risultati delle elezioni regionali si nota una predominanza del centrodestra in Lazio e in Lombardia. Fontana-Rocca vanno oltre il 50%.

Le elezioni regionali hanno registrato un trionfo netto, invece, del centrodestra e un flop delle opposizioni.

Attilio Fontana e Francesco Rocca sono andati oltre il 50% delle preferenze. Fontana, leghista che ha trovato il pieno sostegno da parte del centrodestra, è stato riconfermato presidente della Regione Lombardia. Rocca viene invece chiamato ad amministrare il Lazio. É tuttavia preoccupante il forte calo dell’affluenza alle votazioni, con una partecipazione degli elettori pari solo al 40%. L’astensionismo presenta un record assoluto nel Lazio: l’affluenza è stata solo del 37,2%.

Male anche la Lombardia, con una partecipazione pari solamente al 41,67% degli aventi diritto.

Elezioni regionali: i risultati delle opposizioni

Proponiamo ora una situazione sommaria riguardo le opposizioni. Come informa l’Ansa, Pierfrancesco Majorino, sfidante del centrosinistra, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra, ha raggiunto il 33,93%, 1.101.417 voti. Letizia Moratti, candidata civica per il Terzo Polo, ha raggiunto 9,87% e 320.346 preferenze. Per quanto riguarda Mara Ghidorzi di Unione Popolare, si registra un 1,53% (49.514).

Il trionfo del Centrodestra

Successo per Attilio Fontana, che rimane alla presidenza della Lombardia con con il 54,67%, pari a 1.774.477 preferenze. La scelta degli elettori conferma il trionfo del Centrodestra; ciò va a rafforzare, come affermato dalla premier Giorgia Meloni, “l’azione del governo”. Va detto tuttavia che le vittorie di Fontana in Lombardia e di Rocca nel Lazio erano già state intuite fin dalle prime proiezioni.