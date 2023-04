Faenza (RA), scappa dalla casa di riposo per vedere il mare: 81enne in fuga

La storia di un'81anne ospite in una Rsa di Faenza: riesce ad allontanarsi a piedi e a prendere il treno per Rimini per andare a vedere il mare

Anziana in fuga da una Rsa. È successo a Faenza, in provincia di Ravenna, dove una signora di 81 anni è riuscita ad allontanarsi a piedi dalla struttura e a prendere il treno per Rimini. Il motivo della fuga? Voleva rivedere il mare e tornare nei luoghi in cui era stata da giovane.

Ha preso il treno per Rimini

Stanca della vita in casa di riposo, l’anziana donna ha organizzato una vera e propria fuga dalla Rsa e ha preso il treno per Rimini e vedere il mare. Come racconta il Corriere Romagna, l’81enne avrebbe raccontato a chi l’aveva vista aggirarsi un po’ titubante il motivo della sua fuga: «Voglio vedere il mare, voglio la libertà». Un viaggio impegnativo per una donna anziana che, appoggiata al suo bastone, è arrivata fino alla stazione e ha preso il treno per Rimini, con destinazione Bellaria, munita tra l’altro di regolare biglietto. Giunta a destinazione la signora ha cercato l’albergo in cui era stata spesso da giovane, trovandolo però chiuso. I titolari della struttura, riconoscendola, si sono comunque avvicinati per salutarla, spiegandole che la struttura era chiusa e che non avrebbe potuto ospitarla.

Si è rivolta al parroco di una chiesa

Dato l’imprevisto, l’anziana ha deciso di chiedere aiuto e ospitalità presso una chiesa, dove il parroco l’ha accolta e ha però avvertito i carabinieri di Rimini. Terminata la fuga, la donna ha spiegato di non sostenere più la vita dentro la casa di riposo, dove si mangiano «solo minestrine e mele lesse». I medici che l’hanno visitata si sono accertati che non avesse subito maltrattamenti nella struttura, capendo che forse, si era trattata di una semplice e innocente ricerca di libertà e di conforto nei luoghi che le erano rimasti nel cuore.