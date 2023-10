Un’intera famiglia è stata sterminata nell’incidente dell’autobus che a Mestre è precipitato da circa 7 metri dopo aver sfondato un guardrail.

L’incidente di Mestre

Ancora sconvolge l’incidente dell’autobus di Mestre, precipitato per 7 metri dopo aver sfondato un guardrail. Poi l’incendio che ha ucciso anche coloro che forse si erano salvati.

Tuttavia è improbabile che ci fosse qualcuno ancora in vita dopo il terribile volo dal cavalcavia. Il bus elettrico era un mezzo a noleggio che stava portando alcuni turisti verso un campeggio di Marghera.

Il bilancio parla di 21 morti, fra cui 2 bambini e sono proprio quelli che appartenevano alla famiglia Ogrezeanu, di cui tutti i membri sono morti nel sinistro.

Si indaga per capire le cause dell’impatto e si valutano diverse ipotesi come il malore del conducente Alberto Rizzotto o il guardrail troppo basso.

La famiglia sterminata nell’incidente di Mestre

I turisti diretti al campeggio erano di varie nazionalità, fra cui appunto la famiglia romena composta dai coniugi Mircea e Mihaela, con i figli Aurora di 8 anni e Georgiana di 13.

Sono loro le uniche due vittime minorenni.

La coppia era originaria di Bucarest ma da qualche anno aveva lasciato il Paese di origine in cerca di una vita migliore. Poi avevano trovato lavoro in Germania e qui risiedevano. Si trovavano in Italia per una vacanza e si trovavano su quell’autobus dopo aver soggiornato per breve tempo a Venezia.

Ora i corpi si trovano all’obitorio di Mestre e verranno rimpatriati appena le autorità italiane daranno il via libera. Intanto i loro parenti stanno arrivando in Italia per identificarli.