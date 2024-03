Family Piknik 2024: la programmazione completa

Sin dalla sua nascita nel 2012, il prestigioso festival musicale Family Piknik ha consolidato il suo posizionamento come uno dei più eminenti eventi nel panorama mondiale. Anche nell’estate 2024, Family Piknik farà ritorno alla suggestiva località marittima di Frontignan, nel sud della Francia all’insegna dell’ottima musica e del divertimento il 3 e 4 agosto 2024.

La programmazione della prossima edizione prevede oltre sessanta artisti provenienti dai circuiti house, techno e hardstyle: una experience a ritmo di musica che si dispiegherà attraverso tre palchi distintivi, ognuno caratterizzato da una propria identità unica: il maestoso Main Stage, il Nomad Stage e, per chi ama le sonorità più decise, l’Hard Stage.

Non solo musica e deejay: Family Piknik si impegna a unire i festival goers di tutte le generazioni e provenienze: a fare da collante il forte senso di comunità di Family Piknik e un’attenzione particolare per le tematiche ecologiche. Caratterizzato da decorazioni vivaci e artisti ispirati al mondo del circo, Family Piknik offre una vasta gamma di attività adatte a tutte le età, tra cui aree gioco per i pi piccini, pittura facciale, laboratori artistici e spettacoli interattivi. Insomma, un festival veramente poliedrico e a misura di famiglia – come il nome fa intendere – che ogni anno attrae oltre 30.000 partecipanti grazie al suo approccio unico e appassionato.Per il secondo anno consecutivo, farà il suo ritorno il campeggio Family Camp, con una varietà di pacchetti e opzioni adatte ad ogni budget.

La programmazione di Family Piknik: una lineup per tutti i gusti

Il Main Stage proporrà act incredibili per tutto il weekend, con artisti come Albanø B2B Mood Gorning, Amber Broos, Anfisa Letyago, Camelphat, Deer Jade, Dubfire B2B Ilario Alicante, Eelke Kleijn, Emanate, Fideles, Layton Giordani B2B Nicole Moudaber, LP Giobbi, Massano, Nicolas Moore B2B Nikko, Reinier Zonneveld (Live), Stella Bossi, Sven Väth, Tom Pooks & Sebass aka Harmonik Kontrol (Live) e Who Else.

Per chi predilige un’atmosfera più intima, l’immersivo Nomad Stage offre una miscela perfetta tra DJ set e performance live: su questo palco, si alterneranno Alan Dixon, Alex Escalofrio, Andhim, Arno, Argia, Berengere, Cabanne, Erol Alkan, Hostom (Live), Josh Wink, Magda B2B Morgan, Mathew Jonson (Live), Monark, Priku, Shimza, Stephan Jolk, Talal, Theus Mago e Thurman.

Da par suo, l’elettrizzante Hard Stage promette un’autentica indigestione di bpm e sonorità più ruvide. Alcuni degli artisti in lineup? Balagan, Dr. Peacock, El Desperado, FLKN, Hackerz, Hysta, Jacidorex, Le Bard, Le Bask, Nikita, Powercore & MC Hardervoice, Rooler, Sköne, Sonico, Teksa, Unicorn on K e Vortek’s.

In seguito al successo dell’opening party dello scorso anno, il festival si prepara a ripetere l’experience anche in questa edizione: venerdì 2 agosto 2024. Iniziando alle 17:00, la festa continuerà fino alle prime ore del mattino con set di Abstraal, Janoz, Krispr B2B Poem, Lucye B2B Kiko, Nihil Young, Propellar (Live) e Tom Pooks B2B Siavash.

Frontignan: la location ideale per un festival musicale estivo

Frontignan è la destinazione perfetta per un weekend di agosto, offrendo un’esperienza autentica e indimenticabile dal tipico sapore mediterraneo. Con le sue spiagge incontaminate e i suoi paesaggi mozzafiato che si alternano tra la garrigue e le colline di Gardiole, Frontignan incarna l’essenza della bellezza naturale della regione. Ma non è solo l’aspetto naturistico a rendere speciale la casa di Family Piknik: la ricca eredità storica della città aggiunge un tocco di fascino unico. Dai resti romani alle pittoresche strade del centro storico, c’è tanto da scoprire e da ammirare. Inoltre, la deliziosa cucina mediterranea e l’atmosfera rilassata e accogliente contribuiscono a rendere Frontignan un luogo ideale per fuggire dalla routine quotidiana e godersi un weekend di relax e scoperta a ritmo di ottima musica.