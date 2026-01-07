Anche i tiktoker più seguiti affrontano le difficoltà dell’amore. La storia di Carmine Guadagno e Fabio, che si sono lasciati dopo quasi tre anni di relazione, dimostra come anche le relazioni più esposte sui social possano giungere al capolinea quando emergono valori incompatibili.

La fine di un amore condiviso sui social: l’annuncio su TikTok

Carmine Guadagno, tra i creator più seguiti di TikTok in Italia con oltre un milione di follower, ha recentemente annunciato la conclusione della sua relazione con Fabio, durata quasi tre anni. Nel tempo, Carmine aveva raccontato la loro storia d’amore anche sui social, condividendo momenti di vita quotidiana, viaggi e gesti d’affetto, convinto che Fabio fosse “l’uomo della mia vita”. Nonostante la magia del loro legame, un ultimo litigio ha rivelato divergenze di valori che si sono rivelate inconciliabili.

È finita, fan del tiktoker increduli: Carmine e Fabio si sono lasciati dopo tre anni

Con un lungo video pubblicato su TikTok, Carmine Guadagno ha deciso di rompere il silenzio e confrontarsi apertamente con la sua community, condividendo uno dei capitoli più delicati della sua vita privata. Ha raccontato di provare ansia, ma anche il bisogno di essere sincero con chi lo segue da anni, ribadendo l’importanza di portare sui social autenticità e contenuti veri, senza costruire personaggi o creare hype artificiale.

“Io sono una persona che cerca di portare il 100% di sé sui social, per questo vi dico che sì, la mia relazione con Fabio è terminata. Con Fabio ho trascorso quasi tre anni della mia vita con la consapevolezza che fosse per me l’uomo della mia vita. La nostra relazione è stata un qualcosa di magico, mi ha fatto scoprire l’amore e provare cose che non pensavo esistessero e come tutte le coppie ho sempre condiviso sui social tutto quello che ho fatto con lui, dai viaggi alla vita quotidiana. Era diventato per me una persona super importante“.

Rivolgendosi ai fan, ha chiarito che il video nasce dal desiderio di fare chiarezza e mettere fine a indiscrezioni insistenti, pur mantenendo alcuni dettagli della vicenda riservati. Carmine ha concluso con un pensiero sulla maturità e sulla gentilezza, ricordando che, anche quando una storia finisce, “il rispetto debba rimanere”.

Il creator ha spiegato che questa presa di coscienza, seppur dolorosa, era necessaria e lo ha portato a una decisione definitiva di separarsi, sottolineando:

“Non ci sono mai stati tradimenti, né mancanze di rispetto o brutte parole, anzi: litigavamo veramente pochissimo. Ma purtroppo, tenendo in considerazione l’ultimo litigio, ho capito che io e Fabio abbiamo dei valori completamente opposti e per questo ho deciso di allontanarmi da lui. Non era la persona con cui potevo stare, ma nonostante questo non mi sento di dire niente di brutto su lui”.