Due 19enni pachistane hanno rischiato di annegare nel Po per aver fatto il bagno vestite per motivi religiosi

Due ragazze pachistane, Shumala e Nayyab, residenti a Carignano e a Poirino, hanno rischiato di affogare nel Po nella serata di sabato. Le due 19enni si trovavano sulle rive del fiume a Salasio (vicino Carmagnola) insieme al fratello dodicenne di Shumala, quando per rinfrescarsi ganno deciso di gettarsi vestite nel fiume.

Fanno il bagno del Po vestite e non riescono a nuotare: un bagnante le salva

I tre giovani erano rimasti sulla riva del fiume per quasi tutto il pomeriggio, ma verso sera il caldo torrido era ormai insopportabile e il desiderio di buttarsi in acqua si è fatto sempre più grande. Per motivi religiosi, però, Shumala e Nayyab non potevano tuffarsi in costume, ma hanno dovuto rimanere vestite. Le due ragazze, una volta entrate nel fiume, si sono subito trovate in difficoltà con la corrente che le trascinava lontano dalle sponde. Fortunatamente, in zona c’era Michele, un 61enne di Torino che è prontamente intervenuto per salvarle dall’annegamento.

L’arresto cardiaco di Nayyab: la corsa in ospedale

Michele ha visto tutta la scena da lontano e in un attimo ha deciso di intervenire. Mentre il 12enne usciva dall’acqua da solo, il torinese ha aiutato le due ragazze. Nayyab, però, ha bevuto molta acqua ed è andata in arresto cardiaco. Dopo qualche minuto, sul posto è arrivata un’équipe del 118: i medici sono riusciti a far ripartire il battito alla ragazza prima di trasportarla in elicottero alle Molinette. Nayyab è ricoverata in rianimazione ed è stata intubata: le sue condizioni sono gravi.