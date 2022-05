Fariba Tehrani, la confessione: “Pierpaolo? Ha due difetti”

Fariba Tehrani ha confessato quali sarebbero i difetti del fidanzato di sua figlia, Pierpaolo Pretelli.

Fariba Tehrani ha un ottimo rapporto con il fidanzato di sua figlia, Pierpaolo Pretelli, ma ha confessato quali sarebbero i suoi difetti secondo lei.

Fariba Tehrani: i difetti di Pierpaolo

Fariba Tehrani ha instaurato un ottimo rapporto con Pierpaolo Pretelli, fidanzato da circa un anno con sua figlia Giulia Salemi.

Nonostante questo la Tehrani non si è risparmiata un commento al vetriolo sull’ex velino, che a suo dire sarebbe geloso di sua figlia Giulia.

“Un difetto di Pierpaolo? Cerca sempre l’attenzione totale ed esclusiva di Giulia ed è un bel po’ geloso. Ma compensa tutto questo con i suoi tanti pregi”, ha ammesso Fariba, e ancora: “Anche se mi manca e mi piacerebbe sentirla tutti i giorni, li chiamo solo quando c’è bisogno, vado a casa loro quando Pier non c’è o quando mia figlia mi chiede di tenere il cagnolino, Prince Valiant”.

Pierpaolo replicherà alle parole della madre della sua fidanzata?

Il futuro di Giulia e Pierpaolo

Una volta lasciata la casa del GF Vip Giulia Salemi e Pierpaolo hanno ammesso di voler costruire una vita insieme e andare a convivere ma, al momento, sembra che la coppia non abbia preso in considerazione l’idea di sposarsi. La coppia fa la spola tra Roma e Milano per via dei numerosi impegni di lavoro che entrambi continuano a coltivare e Pierpaolo è legato alla Capitale anche per via del figlio Leo, rimasto a vivere con la sua ex, Ariadna Romero, con cui lei è rimasto in ottimi rapporti dopo la separazione.