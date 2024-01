Fabio Fazio è finito al centro di una polemica con la Rai riguardo a una presunta clausola nel regolamento di Sanremo. La questione ruota attorno alla partecipazione del vincitore del Festival di Sanremo in trasmissioni televisive non appartenenti alla Rai nei tre giorni successivi all’evento.

Perplessità sul regolamento

Il conduttore di “Che tempo che fa“, attualmente su Nove, ha espresso la sua perplessità riguardo a questa regola, sottolineando come di solito il vincitore del Festival fosse ospite nella sua trasmissione. In un’intervista a ‘Sette‘, ha manifestato il sospetto che questa restrizione possa essere stata introdotta in relazione al suo programma, sottolineando ironicamente che durante le festività tutti tendono a essere più benevoli.

La replica della Rai

La replica è arrivata dall’Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio, il quale ha smentito l’ipotesi di una regola introdotta specificamente per penalizzare Fazio. Sergio ha chiarito che in passato il vincitore del Festival era ospite del programma di Fazio quando quest’ultimo lavorava in Rai. Tuttavia, adesso che Fazio è su un’altra rete televisiva, il vincitore sarà regolarmente ospitato solo sulle trasmissioni Rai, affermando che non c’è alcuna differenza rispetto al passato.