Federica Pellegrini rompe il silenzio sulle foto con il pancino sospetto

Federica Pellegrini ha rotto il silenzio dopo le voci in merito alla sua presunta gravidanza.

Federica Pellegrini aspetta il suo primo figlio? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che sui social sono apparse alcune foto della campionessa con un pancino sospetto.

Federica Pellegrini incinta: le parole

Fra pochi mesi Federica Pellegrini convolerà finalmente a nozze con l’allenatore Matteo Giunta e, nei giorni scorsi, sui social hanno iniziato ad avvicendarsi indiscrezioni riguardanti una presunta gravidanza dell’atleta.

La Pellegrini ha indirettamente smentito la questione affermando di essere a dieta: “Ho un po’ esagerato (col mangiare ndr.) questi giorni”, ha affermato.

La campionessa non ha fatto segreto di desiderare un bambino e quindi è possibile che dopo le nozze lei e Matteo Giunta si decidano ad allargare la famiglia. Al momento i due sono impegnati con i preparativi del loro matrimonio, che dovrebbe tenersi ad agosto a Venezia.

Federica Pellegrini: l’amore

Dopo una lunga storia d’amore con Filippo Magnini, Federica Pellegrini sembra aver ritrovato la serenità accanto all’allenatore Matteo Giunta (che, per altro, è cugino dello stesso ex nuotatore).

“Lui mi ha dato la motivazione per credere ancora in me stessa e nelle mie capacità. Abbiamo trascorso il lockdown insieme e dopo Tokyo abbiamo svelato questo segreto di Pulcinella. La proposta di nozze è stato un momento che ricorderò per sempre e che non mi aspettavo così velocemente rispetto allo smettere di nuotare”, ha dichiarato Federica Pellegrini, e ancora: “Sono stata io a tentarlo: in un collegiale in altura è successo tutto in un momento molto naturale.

Lui, forse grazie a un bicchiere di vino in più ha deciso di lasciarsi andare”.