Federica Pellegrini scopre gli assorbenti gratis nel bagno del ristorante

Pasqua “didattica” per Federica Pellegrini che scopre gli assorbenti gratis nel bagno del ristorante e la reazione della campionessa è di estrema soddisfazione per una scelta di assoluta civiltà. Da quanto si apprende la Pellegrini e la sua famiglia stanno trascorrendo il fine settimana festivo in Sicilia.

Pellegrini scopre gli assorbenti gratis

E i media spiegano che l’ex nuotatrice è molto attiva sui social, specie sul proprio profilo Instagram. Ecco, in una delle ultime storie la Pellegrini ha spiegato di come sia rimasta piacevolmente sorpresa in un ristorante. Per cosa? La donna lo ha raccontato senza mezzi termini si un argomento che per troppe persone è ancora considerato un mezzo tabù. “Comunque trovare assorbenti for free nel bagno di un ristorante mi fa capire che forse le cose stanno cambiando”.

“È importante, un’attenzione in più”

Poi Federica ha spiegato ancora con visibile soddisfazione: “In tutta la mia vita li avevo trovati solo in un altro ristorante. Questo è importante! È un’attenzione in più rispetto a un’esigenza/emergenza prettamente femminile!”. E la chiosa secca: “Questo mi fa stare bene”. La Pellegrini è molto attiva sul suo profilo Instagram con circa due milioni di follower. Il suo apprezzamento avrà quindi modo di diventare virale e stimolare emulazioni.