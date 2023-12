Federico Fashion Style mostra il nuovo cane: è polemica

Federico Fashion Style ha presentato via social il suo nuovo cane, Siepa, ed è stato travolto da una valanga di critiche.

Federico Fashion Style: il nuovo cane

Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style, ha mostrato in queste ore ai fan il suo nuovo cane: un volpino di Pomerania di nome Simpa. Sui social in tanti lo hanno aspramente criticato per via della razza del cane, e c’è chi gli ha scritto: “Potevi adottare un cucciolo abbandonato”, e ancora: “Ricordiamo che i cani non sono pacchi regalo da donare a Natale, un cane chiede amore, tempo, ma soprattutto impegno, bisogna essere responsabili. Inoltre i canili sono pieni di cani che cercano una famiglia. Che dire…buona vita Simba”, oppure: “Come mai? Tu che non sei mai a casa…”. “Questa è la razza preferita dalle influencer. …Tutte le ragazzine benestanti lo desiderano…ma quale amore? E’ lo stesso sentimento che puoi avere per un brand”.

Al momento Federico Lauri non ha replicato alle numerose critiche nei suoi confronti, e in tanti tra i fan dei social si chiedono se prima o poi lo farà. Nei mesi scorsi l’hair stylist dei vip è balzato agli onori delle cronache per via della sua discussa separazione da Letizia Porcu e il suo coming out.