Federico Moccia demolisce Riccardo Scamarcio: l'attore non l'ha mai ringraziato per Tre metri sopra il cielo.

Federico Moccia ha letteralmente demolito Riccardo Scamarcio. Nel corso di una lunga intervista, lo scrittore e regista ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi dell’attore che lui stesso ha lanciato.

Intervistato dal Messaggero, Federico Moccia ha parlato della sua carriera e non ha potuto fare a meno di citare Riccardo Scamarcio. E’ stato il regista e scrittore a consacrarlo al successo con Tre metri sopra il cielo. Eppure, l’attore non l’ha mai ringraziato, anzi ha fatto di tutto per togliersi di dosso il personaggio di Step.

Le accuse di Federico Moccia

Parlando di Scamarcio, Moccia ha dichiarato:

“Non mi ha mai ringraziato, si è preoccupato di prendere le distanze da quel personaggio. Ma se oggi è una star internazionale che lavora con Al Pacino e Johnny Depp lo deve proprio a Step di Tre metri sopra il cielo. Mai dimenticare da dove nasce il successo”.

Federico Moccia deluso da Riccardo Scamarcio

Il film Tre metri sopra il cielo, diretto da Luca Lucini e basato sull’omonimo romanzo di Moccia, ha avuto un enorme successo. La carriera di Scamarcio è decollata proprio grazie a questa pellicola, eppure l’interprete ha fatto di tutto per scrollarsi di dosso il personaggio di Step. Non stupisce, quindi, la delusione di Federico.