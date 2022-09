Federico Mollicone (FdI): “In Italia le coppie omossessuali non sono legali, non sono ammesse”

Federico Mollicone, responsabile cultura Fratelli d'Italia (FdI) contro le coppie omosessuali: "In Italia non sono legali". Tutta colpa di Peppa Pig.

A Fratelli d’Italia (FdI) la storia della famiglia arcobaleno in Peppa Pig è andata di traverso. Federico Mollicone, responsabile cultura del partito dei Giorgia Meloni, è tornato sul tema dichiarando che le coppie omosessuali in Italia non sono legali.

Federico Mollicone (FdI) combatte ancora contro Peppa Pig

Mollicone ha parlato ai microfoni di San Marino Tv e tra i tanti temi ha toccato quello del cartone Peppa Pig. In un episodio del cartone con protagonista la maialina tanto amata dai bambini c’è una famiglia con due madri. Il responsabile cultura ha dichiarato guerra a questa famiglia arcobaleno dicendo che non è un buon messaggio per i bambini in età prescolare che potrebbero percepire questa cosa come una cosa “naturale”.

Mollicone: “In Italia le coppie omossessuali non sono legali, non sono ammesse”

Dopo un’acuta osservazione dei giornalisti che gli hanno fatto notare che non è contro natura vedere una coppia arcobaleno e non si vedono solo nei cartoni, ma anche in strada, Mollicone ha risposto che “in Italia le coppie omossessuali non sono legali, non sono ammesse“. Una frase abbastanza grave, tanto che sempre i giornalisti, hanno ricordato a Mollicone che le unioni civili nel nostro Paese esistono.

La precedente battaglia di Mollicone contro Peppa Pig

Non è la prima volta che il responsabile cultura di Fratelli d’Italia si accanisce contro Peppa Pig. Mollicone, che tra le altre cose è anche membro della commissione vigilanza Rai, aveva fatto pressione, insieme a Giovanardi, per far si che quell’episodio non andasse in onda.