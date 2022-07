Federico Rossi, terribile incidente e tre costole rotte: come sta

Federico Rossi ha avuto un terribile incidente ed è stato portato d'urgenza in ospedale.

Federico Rossi è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un terribile incidente in wakeboard che gli ha causato la frattura di tre costole. Il cantante ha aggiornato i fan sulle sue condizioni attraverso i social.

Federico Rossi: l’incidente in acqua

Federico Rossi stava praticando wakeboard – una disciplina a metà tra lo sci d’acqua e lo snowboard – quando sfortunatamente è andato a schiantarsi contro una pedana e si è rotto tre costole. Lo stesso cantante ha rivelato l’accaduto via social e si è mostrato dal letto d’ospedale, dove ha cercato di tranquillizzare la sua platea social sulle sue condizioni. “Ho tre costole rotte ma poteva andare peggio”, ha scritto il cantante nelle sue stories via social, e ancora: “Eh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard”.

Sui social – dove in tanti si sono allarmati per le sue condizioni anche a seguito del video dell’incidente, circolato in rete – in molti gli hanno espresso il loro affetto e il loro calore per quanto accaduto. Fortunatamente le conseguenze per il cantante non sarebbero state gravi e per questo potrà presto fare ritorno a casa dove, dopo un periodo di riposo, dovrebbe tornare alla sua vita di sempre. “Grazie a tutti per i bei messaggi”, ha scritto l‘ex fidanzato di Paola Di Benedetto dopo aver ricevuto l’affetto dei suoi fan sui social.