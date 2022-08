Fedez con il bikini di Chiara Ferragni: il video sui social diventa virale

Il corpo è quello di Chiara Ferragni, ma la testa è di Fedez: la foto sui social del cantante diventa virale.

Che Fedez e Chiara Ferragni siano una coppia frizzante e allegra, questo si sapeva già. Tuttavia, i due non smettono mai di sorprendere, basti pensare all’ultimo video che Fedez ha pubblicato su Instagram nel quale dice: “Ciao, sono Chiara Ferragni e questa è la mia giornata perfetta“.

Fedez con il bikini di Chiara Ferragni

La coppia più social d’Italia ha lanciato il video parodia dell’estate scambiandosi di posto: infatti, il corpo è quello di Chiara Ferragni, mentre la testa è quella di Fedez. Non stiamo parlando di un ritocco con photoshop, bensì solo di un pò di coordinazione, in quanto la Ferragni inarca la schiena nascondendo la testa, invece Fedez avvicina il suo viso in modo da creare un buffo effetto chimera.

Fedez imita il look della moglie

In questo momento i Ferragnez si stanno godendo una rilassante vacanza a Ibiza insieme ai figli Leone e Vittoria in compagnia di alcuni amici. Vacanze meritate, soprattutto dopo i problemi di salute del cantante, per cui questo video spensierato in cui Fedez è nel corpo della moglie mostra quanto la coppia stia attraversando un momento di grande leggerezza.

Sicuramete il dettaglio più divertente è proprio l’effetto ottico che la testa di Fedez aggiunge sul corpo di Chiara Ferragni.

Prima un bikini multicolor, poi un top verde mela con scollatura a V e infine un due pezzi rosa fluo con gonnellino abbinato.

Lo stesso trucco di quando Chiara era incintab

C’è da ricordare che si tratta di un trucco già usato dalla coppia: infatti, mentre Chiara Ferragni era incinta di Vittoria, Fedez pubblicò uno scatto simile, nel quale sembrava che il cantante avesse il pancione.