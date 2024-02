Altro che crisi, Fedez e Chiara Ferragni hanno festeggiato anche il San Valentino 2024. I due, dopo un mese di latitanza social di coppia, sono tornati a mostrarsi insieme. Eppure, i fan hanno comunque notato un dettaglio poco rassicurante.

Fedez e Chiara: la cena di San Valentino scaccia la crisi

Da oltre un mese di parla di una presunta crisi di coppia tra Fedez e Chiara Ferragni. Tutto è nato con l’esplosione del pandoro gate, ma a far traballare l’equilibrio dei Ferragnez è stata la difesa social del rapper nei confronti della moglie. Da questo momento in poi, i due non si sono più mostrati insieme. In occasione di San Valentino, però, Federico e Chiara si sono concessi una cena stellata e, ovviamente, hanno condiviso il momento romantico su Instagram.

Fedez e Chiara: cosa non convince della cena di San Valentino

Fedez ha portato Chiara a cena da Cracco in Galleria, a Milano. In una sala privata, con tanto di petali rossi e luci soffuse, Federico ha immortalato sua moglie e ha condiviso il tutto su Instagram. Rispetto al passato, i Ferragnez hanno postato una sola Stories. I seguaci, però, hanno notato un altro dettaglio preoccupante: soltanto il rapper ha pubblicato la storia.

Fedez e Chiara: anche San Valentino finisce nella strategia di comunicazione

Mentre Fedez ha condiviso con i fan il suo San Valentino, Chiara ha continuato a postare solo contenuti che riguardano il suo brand e i figli. Come mai il marito non compare più sul suo Instagram? Probabilmente, la nuova strategia di comunicazione le impedisce di mostrare Federico e il giorno degli innamorati non fa eccezione.