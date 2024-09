Fedez ha rimosso un video dai social network a seguito della tragica morte di un bambino causata da una porta da calcio.

Non si fermano le dispute, in particolare sui social media, riguardo al concerto di Fedez la scorsa notte ad Ozieri, come parte della celebrazione patronale della Beata Vergine del Rimedio. Nonostante la tragica scomparsa di un bambino di 9 anni, Gioele Putzu, schiacciato dal crollo di una porta da calcio mentre giocava con i suoi amici in un campo sportivo, il concerto non è stato annullato. Fedez ha successivamente rimosso il post riguardante il concerto dal suo profilo Instagram. Migliaia di persone da tutta la Sardegna erano arrivate per il concerto e, come riportato dal sindaco di Ozieri, per ragioni di ordine pubblico le autorità hanno deciso di non annullarlo. Tuttavia, tutti gli eventi previsti per la celebrazione patronale oggi sono stati annullati. “Dopo la tragedia che si è verificata ieri nella nostra città, la Società religiosa Beata Vergine del Rimedio – secondo un post su Facebook – ritiene appropriato annullare le celebrazioni civili e la processione dei gruppi folk e cavalieri di domenica 15 settembre. Confermiamo le celebrazioni prettamente religiose, condividendo il dolore della famiglia. Una decisione difficile ma necessaria. Una decisione che avremmo dovuto prendere già ieri, ma impossibilitati da ragioni di ordine pubblico e tecniche-logistiche che abbiamo dovuto rispettare scrupolosamente”.