Fedez in bicicletta con Vittoria e Leone: le foto con i figli al parco

Fedez ha portato Leone e Vittoria a scuola per mezzo di una Cargo bike. Il video sui social.

Fedez ha postato sui social le immagini di alcuni momenti di spensieratezza vissuti insieme ai suoi due figli, Leone e Vittoria, che ha portato a scuola per mezzo di un Cargo bike.

Fedez e i figli in bicicletta

Tra una pausa e l’altra dai suoi numerosi impegni di lavoro Fedez ama trascorrere il suo tempo libero insieme ai suoi due figli, Leone e Vittoria, e approfittando della bella stagione ha deciso di portarli a scuola per mezzo di un Cargo bike.

Dopo aver assicurato i caschetti sulla testa dei due piccoli il rapper si è messo in marcia per il quartiere di City Life e i due bambini hanno sorriso felici ogni qualvolta lui ha accellerato. “Oggi si va a scuola in bici, evviva! Viene anche la Vitto”, ha detto Fedez nel video sulle note del suo nuovo singolo, La Dolce Vita.

La malattia

Il rapper si sta godendo questo periodo di ritrovata serenità dopo la paura vissuta nei mesi scorsi a causa della diagnosi di cancro.

Fedez si è dovuto sottoporre a un delicato intervento al pancreas e a seguire ha affermato che l’esame istologico avrebbe offerto dati rassicuranti. “Mi ritengo parecchio fortunato. È arrivato l’esame istologico. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto c*lo’….”, aveva confessato il rapper via social.

In tanti, tra i suoi fan, sono impazienti di saperne di più sul suo stato di salute.