Fedez in total black alle sfilate di Parigi mentre Chiara Ferragni resta a Milano

Fedez e Chiara Ferragni si trovano al centro del gossip in questi giorni, mentre le voci sulla loro presunta crisi matrimoniale alimentano le discussioni.

Ferragni a Milano, Fedez a Parigi

Chiara Ferragni è attualmente a Milano, impegnata nel prendersi cura della sua famiglia e nel riprendere gradualmente il controllo della sua attività imprenditoriale legata al suo brand. L’impatto dello scandalo del pandoro ha causato la fuga dei marchi con cui collaborava da tempo e ha influenzato pesantemente il suo lavoro professionale. Inoltre, ha scelto di non partecipare agli eventi mondani, come le sfilate di moda, che in passato frequentava regolarmente. Questa è stata la prima volta che ha saltato sia la settimana della moda di Milano che quella di Parigi. Nel frattempo, Fedez ha preso una direzione diversa e ha presenziato alla Paris Fashion Week, sostenuto dalla sua lunga amicizia con Donatella Versace, che lo ha voluto in prima fila.

Lo stile di Fedez a Parigi

Fedez ha scelto un look total black per l’occasione, completato da occhiali da sole scuri e guanti coprenti. L’elemento distintivo del suo outfit è stato l’orologio rosso fuoco, un accessorio di lusso di cui è appassionato. Si tratta di un orologio Richard Mille, uno dei suoi brand preferiti, che nella sua collezione possiede modelli dal valore di oltre 500 mila euro. Questo particolare modello, probabilmente un RM 67-02, ha un costo stimato tra i 200 mila e i 300 mila euro, confermando il gusto di Fedez per l’eleganza e il lusso.